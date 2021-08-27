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В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса
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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 19 509 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 844 049 . Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 27 августа.

19 509
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в России выявили 19 630 новых случаев COVID-19. Прирост составил 0,29 процента.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395) и в Московской области (786). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (28).

За сутки скончались 798 пациентов с COVID-19. Всего с начало пандемии количество летальных исходов составило 180 041.

За сутки выздоровели 19 217 человек, общий показатель выздоровлений составил 6 112 035.

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