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Врач назвала условия для получения «золотой брони» от COVID-19

Биолог Баранова: первая доза вакцины не защитит уже болеющего коронавирусом
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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как вакцинация от коронавируса отразится на уже болеющем COVID-19 пациенте. Эксперт объяснила, что препарат просто не успеет подействовать, сообщает радио Sputnik.

Биолог заявила, что при наличии необходимых условий пациент в результате вакцинации способен приобрести надежную защиту от коронавируса. «Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится "золотая броня" — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ», — подчеркнула Баранова.

Однако если вакцинировать первой дозой человека, только что заразившегося коронавирусом и не знающего об этом, то он станет болеть так же, как и при отсутствии прививки. «Вакцина просто не успеет сработать, а потому течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа пациента», — объяснила специалист.

Врач призвала не допускать смешения вакцины с активным вирусом и посоветовала делать ПЦР-тест до введения препарата. Если пациент ощущает недомогание после прививки и результат теста на наличие COVID-19 положительный, то следует винить инфекцию. «COVID-19 проявляет себя не сразу, потому человеку может показаться, что его болезнь — последствие прививки», — заключила Баранова.

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