Названо увеличивающее риск смерти от коронавируса в три раза заболевание

Эпидемиологи и вирусологи назвали заболевание, которое может увеличить риск смерти от коронавируса в три раза, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на издание Sayidy.

По его данным, запущенная форма пародонтита существенно увеличивает риск умереть от COVID-19. Это заболевание также связано с более высоким риском госпитализации в отделения интенсивной терапии.

Как утверждают специалисты, запущенная форма пародонтита вызывает цитокиновый шторм — опасный иммунный ответ. В таком случае вырабатывается избыточное количество иммунокомпетентных клеток, которые попадают в легкие, вызывая быстрое ухудшение состояния, напоминающее симптомы сепсиса. Также он часто сопровождается затрудненным дыханием, прогрессированием до тяжелой пневмонии и летальным исходом.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала возможные необратимые последствия COVID-19. Она предупредила, что у переболевших коронавирусом людей могут возникать такие необратимые изменения в легких, как фиброз.