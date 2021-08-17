Мясников предупредил о риске развития рака у переболевших COVID-19

Врач Александр Мясников заявил, что после коронавируса может увеличиться риск онкологии

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил о возможности развития рака легких у пациентов, переболевших COVID-19. Пост, где специалист оценил риск возникновения онкологии, появился в Telegram.

Ведущий рассказал, что большинство заразившихся коронавирусной инфекцией (90 процентов) имеют обычные симптомы острого респираторного заболевания. «Легкие там не затронуты, ни о каком фиброзе (образование рубцов в легких — прим. «Ленты.ру») у них речи не может идти по определению», — заявил Мясников.

По словам врача, у остальных болезнь протекает в тяжелой форме, что увеличивает риски. Телеведущий заявил, что в редких случаях после перенесенного коронавируса можно наблюдать процесс образования рубцовой ткани в легких. «Фиброз легких увеличивает риски рака легких в восемь-четырнадцать раз», — подчеркнул специалист.

Мясников добавил, что фиброз является не только признаком «постковидной тяжелой пневмонии». «Любое тяжелое воспаление легких может оставить после себя рубец. Тут и пневмококк, и туберкулез, и тяжелая гриппозная пневмония», — уточнил он.

Ранее телеведущий оценил влияние коронавируса на качество жизни россиян. Он обратил внимание, что граждане начали чаще указывать COVID-19 «как источник всех возможных бед и проблем».