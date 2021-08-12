Названы самые опасные поражения органов дыхания после коронавируса

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин предупредил, что коронавирус поражает в первую очередь органы дыхания, как верхний отдел, так и нижний, и каждый случай имеет определенные прогнозы. Врач назвал в интервью «Известиям» назвал самые опасные повреждения.

Эксперт отметил, что некоторые симптомы носят больше наблюдательный характер, например, потеря обоняния, которая приносит дискомфорт пациенту, но не является угрожающей жизни.

«А вот поражение нижнего отдела дыхательных путей опасно тем, что у человека появятся серьезные осложнения, которые, в конечном счете, могут привести к развитию пресловутого цитокинового шторма, шока легкого, кислородного голодания и стать причиной непосредственно ухода человека из жизни», — предупредил Чучалин.

Он также пояснил, почему специалисты стараются не помещать больных с коронавирусом на аппараты искусственной вентиляции легких. Академик отметил, что такой вид терапии применяется только по жизненным показаниям, но у некоторых может быть неэффективным. В первую очередь причиной тому образованием тромбов в мелких сосудах легких, где происходит газообмен. Во-вторых, это деструктивные изменения легочной ткани, так называемый синдром «исчезающих легких», когда в них образуются буллы — пустоты, наполненные воздухом.

Чучалин подчеркнул, что перенесенный COVID-19 несет серьезные последствия для переболевших. Это одышка, кашель, дыхательная недостаточность, вызванные поражениями, нарушающими функциональность органов дыхания.

Ранее академик рассказал о газовой терапии для лечения пациентов с коронавирусом. Он пояснил, что методика работает в период цитокинового шторма и значительно снижает возможность репликации вируса. Кроме того, она позволяет организму стимулировать напряженный иммунитет за счет активной репродукции иммуноглобулинов класса G. Чучалин подчеркнул, что такая терапия эффективна вне зависимости от штаммов и мутаций.

