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В Минобрнауки оценили возможность полного перехода на дистанционку в вузах

Министр Фальков: полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен. Таким образом применение подобного формата работы оценил глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

По словам министра, такой формат обучения может привести к «существенному ухудшению качества образования».

Фальков добавил, что система образования в России в целом справилась с вызовами пандемии коронавируса.

Ранее Фальков заявил, что вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от коронавируса. Он добавил, что для всех студентов в вузе должны разъяснять необходимость вакцинации.

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