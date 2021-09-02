В Минобрнауки оценили возможность полного перехода на дистанционку в вузах

Полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен. Таким образом применение подобного формата работы оценил глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.
По словам министра, такой формат обучения может привести к «существенному ухудшению качества образования».
Фальков добавил, что система образования в России в целом справилась с вызовами пандемии коронавируса.
Ранее Фальков заявил, что вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от коронавируса. Он добавил, что для всех студентов в вузе должны разъяснять необходимость вакцинации.