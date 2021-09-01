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В Минобрнауки назвали число привитых от COVID-19 студентов и сотрудников вузов

Минобрнауки: больше 12 процентов студентов вакцинированы от COVID-19
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России вакцинированы от коронавируса более 12 процентов студентов и 45 процентов сотрудников вузов. Об этом сообщил глава министерства образования и науки Валерий Фальков в интервью телеканалу «НТВ», передает ТАСС.

Глава Минобрнауки добавил, что в Москве вакцинированы больше 60 процентов преподавателей вузов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от COVID-19, однако при этом необходимо разъяснять студентам необходимость вакцинации.

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