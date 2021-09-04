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В Бахрейне одобрили использование российской вакцины для повторной вакцинации

Бахрейн разрешил использовать вакцину «Спутник Лайт» для повторной вакцинации
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Власти Бахрейна одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в качестве бустера при повторной вакцинации граждан. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство.

По данным источника, было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства. Как подчеркивается в сообщении, производители препарата предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой «Спутник Лайт» доказал свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса.

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