В Бахрейне одобрили использование российской вакцины для повторной вакцинации

Власти Бахрейна одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в качестве бустера при повторной вакцинации граждан. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство.

По данным источника, было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства. Как подчеркивается в сообщении, производители препарата предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой «Спутник Лайт» доказал свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса.