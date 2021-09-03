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РФПИ назвал сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от COVID-19

Глава РФПИ Дмитриев: взаимное признание вакцин от коронавируса — вопрос этого года
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможные сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от COVID-19. Его слова опубликованы в Telegram-канале препарата «Спутник V».

По мнению Дмитриева, взаимопризнание препаратов от коронавируса — вопрос этого года. «Нет абсолютно никакого сомнения, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах и они будут взаимозаменяемыми», — пояснил он.

Как отметил глава РФПИ, на данный момент этому мешают попытки ряда крупных фармакологических компаний «немножко ограничить» распространение «Спутника V», чтобы самим занять рынки вакцин, передает «Интерфакс». «Страны поймут, что нельзя идти на поводу у ряда компаний "большой фармы", которые пытаются ограничить другие вакцины», — цитирует его издание «Известия».

Ранее председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами. В качестве примера он привел Бахрейн и Иорданию.

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