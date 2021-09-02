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Эффективность российского «Спутника V» составила около 95 процентов

В РФПИ рассказали, что эффективность вакцины «Спутник V» в Сан-Марино достигла 94,8%
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при вакцинации в Сан-Марино достигла 95 процентов. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ проводила мониторинг данных с 25 февраля по 23 августа 2021 года. В фонде заявляют, что с 21-го дня после введения первого компонента препарата, его эффективность составляет 94,8 процента. «При этом эффективность против госпитализации составила 95,9 процента», — подчеркнули в РФПИ.

В начале августа в Сан-Марино заявили, что антитела к коронавирусу появились у 99 процентов привившихся второй дозой российской вакцины «Спутник V». Такие данные ученые получили в результате исследования, проведенного совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани. В испытаниях участвовали 5 тысяч человек.

Также власти Сан-Марино запустили специальные «вакцинные туры» для желающих посетить страну. Теперь любой турист за 50 евро может пройти процедуру вакцинации российским препаратом. Представители медицинского ведомства отметили, что большинство привившихся являются гражданами Евросоюза, в основном — Германии.

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