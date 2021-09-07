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Перу начнет производить «Спутник V»

Перу и Россия договорились о производстве вакцины «Спутник V»
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Педро Кастильо
Педро Кастильо
Фото: Angela Ponce / Reuters

Перу и Россия договорились об открытии производства вакцины «Спутник V» на территории латиноамериканской страны. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил президент Перу Педро Кастильо, его цитирует ТАСС.

«Без вакцинации не будет полного восстановления экономики… Сообщаю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было согласовано открытие завода по производству вакцины «Спутник V» в стране», — сказал он.

3 сентября председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами. В качестве примера он привел Бахрейн и Иорданию. На сегодняшний день российский препарат применяют в 70 странах.

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