Перу начнет производить «Спутник V»

Перу и Россия договорились об открытии производства вакцины «Спутник V» на территории латиноамериканской страны. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил президент Перу Педро Кастильо, его цитирует ТАСС.

«Без вакцинации не будет полного восстановления экономики… Сообщаю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было согласовано открытие завода по производству вакцины «Спутник V» в стране», — сказал он.

3 сентября председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами. В качестве примера он привел Бахрейн и Иорданию. На сегодняшний день российский препарат применяют в 70 странах.