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Венгрия израсходовала запасы вакцины «Спутник V» из-за популярности

Глава МИД: Венгрия полностью использовала запасы вакцины «Спутник V»
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Фото: Zoltan Balogh / Reuters

Венгрия полностью израсходовала запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РБК.

По словам дипломата, Венгрия использовала весь российский препарат, так как он был очень популярен у населения. «Мы вакцинировали почти миллион человек этой вакциной», — отметил Сийярто.

Глава МИД также подчеркнул, что венгерское правительство уже ведет переговоры с производителем российской вакцины, чтобы начать производство «Спутника V» по лицензии в Венгрии. Сийярто надеется, что в будущем государство будет независимым от внешних поставок, а также сможет продавать вакцину в другие страны, чтобы получить рыночные преимущества.

Ранее посол Пакистана в России Шавкат Али Хан заявил, что страна готова закупить у Москвы минимум 10 миллионов доз «Спутника V». Посол отметил, что Исламабад заявил о своем интересе к производству российской вакцины на пакистанской территории.

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