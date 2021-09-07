В Совфеде выразили уверенность в регистрации «Спутника V» в ЕС и ВОЗ

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выразила уверенность в регистрации вакцины «Спутник V» Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения. Сроки регистрации, по ее мнению, никто назвать не может. Об этом спикер нижней палаты парламента заявила на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6-8 сентября в Вене, пишет ТАСС.

Матвиенко добавила, что Россия продолжит работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в том числе со странами Европы.

Спикер СФ после переговоров на полях Всемирной конференции с председателями обеих палат парламента Австрии также отметила, что в Вене также заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации. Она уточнила, что Австрия заинтересована в признании сертификатов как с Россией, так и с другими странами, которые вакцинировались другими препаратами.

Ранее сообщалось, что Словакия с 31 августа прекратит использование «Спутника V», так как вакцина до сих пор не прошла регистрацию в Евросоюзе.

В августе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала причину, по которой в Евросоюзе задерживают одобрение «Спутника V». У Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), по ее словам, не хватает убедительных данных, чтобы зарегистрировать российскую вакцину. Она отметила, что при этом заявка в европейский регулятор была подана уже давно.