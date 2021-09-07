Россия
 
Последние новости
Еще двое детей находились с убитыми в Кузбассе школьницами перед похищением
Подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске назвали хитрым и тщеславным
Россиянин насмерть разбился на электросамокате из-за упавшего дерева 
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
Изнасилованная на пляже днем 15-летняя девушка рассказала о случившемся
Миру предсказали дефицит железной руды из-за переворота в Гвинее
Мурашко рассказал об отсутствии прививки у большинства пациентов с COVID-19
Новые iPhone признали устаревшими
Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске
В РПЦ прокомментировали призыв священника к патриарху Кириллу раскрыть доходы
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде выразили уверенность в регистрации «Спутника V» в ЕС и ВОЗ

Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что ЕС и ВОЗ признают вакцину «Спутник V»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выразила уверенность в регистрации вакцины «Спутник V» Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения. Сроки регистрации, по ее мнению, никто назвать не может. Об этом спикер нижней палаты парламента заявила на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6-8 сентября в Вене, пишет ТАСС.

Матвиенко добавила, что Россия продолжит работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в том числе со странами Европы.

Спикер СФ после переговоров на полях Всемирной конференции с председателями обеих палат парламента Австрии также отметила, что в Вене также заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации. Она уточнила, что Австрия заинтересована в признании сертификатов как с Россией, так и с другими странами, которые вакцинировались другими препаратами.

Ранее сообщалось, что Словакия с 31 августа прекратит использование «Спутника V», так как вакцина до сих пор не прошла регистрацию в Евросоюзе.

В августе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала причину, по которой в Евросоюзе задерживают одобрение «Спутника V». У Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), по ее словам, не хватает убедительных данных, чтобы зарегистрировать российскую вакцину. Она отметила, что при этом заявка в европейский регулятор была подана уже давно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Словакия прекратит использовать «Спутник V»
Аргентинские ученые оценили эффект «Спутника V» через полгода после вакцинации
У всех привитых «Спутником V» жителей Сан-Марино нашли антитела
Российский вирусолог назвал условие для признания «Спутника V» в Европе