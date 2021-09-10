Россия
 
Последние новости
Главу МЧС Зиничева похоронили в Петербурге
С прилавков сетевого магазина убрали все арбузы после информации об отравлении 
В Литве призвали продолжить экономическое давление на Белоруссию
Учителя заставили ребенка сидеть в шерстяном пиджаке и довели до теплового удара
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
Посла США вызвали в МИД России
Бывший глава MI-6 указал на возможность предотвращения теракта 9/11
Xiaomi начала блокировать «серые» смартфоны
В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма

Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма составляет 83-94%
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против «дельта»-штамма по разным датам и методикам подсчета варьируется от 83 до 94 процентов», что на порядок выше по сравнению с зарубежными вакцинами. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-варианта, «по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40 с небольшим процентов до 52 процентов».

Ранее сообщалось, что аргентинские ученые пришли к выводу, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после вакцинации «Спутником V», со временем только увеличивается.

В августе Гинцбург назвал вакцины от коронавируса, которые созданы на аденовирусной платформе и вызывают более сильный клеточный иммунитет, а также создают защитные антитела. К таким вакцинам он отнес «Спутник V».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван срок выхода назальной вакцины от COVID-19
В Аргентине заявили о растущей силе антител после вакцинации «Спутником V»
Вирусолог рассказал об универсальном антителе к коронавирусу