Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против «дельта»-штамма по разным датам и методикам подсчета варьируется от 83 до 94 процентов», что на порядок выше по сравнению с зарубежными вакцинами. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-варианта, «по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40 с небольшим процентов до 52 процентов».

Ранее сообщалось, что аргентинские ученые пришли к выводу, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после вакцинации «Спутником V», со временем только увеличивается.

В августе Гинцбург назвал вакцины от коронавируса, которые созданы на аденовирусной платформе и вызывают более сильный клеточный иммунитет, а также создают защитные антитела. К таким вакцинам он отнес «Спутник V».

