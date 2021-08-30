Назван срок выхода назальной вакцины от COVID-19

Гендиректор «Вектора» Максютов сообщил в выходе назальной вакцины от COVID-19 в 2022 году

Гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал возможные сроки выхода назальной вакцины от COVID-19 — осень 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на выступление Максютова в Российском обществе «Знание».

По его словам, такие сроки можно назвать с учетом необходимости проведения клинических исследований. Формат вакцины в виде назального спрея исследуется на данный момент во многих лабораториях мира, но в большей части на животных, рассказал гендиректор «Вектора».

В августе директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые закончили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы начать клинические испытания препарата.

Ранее один из привившихся вакциной от COVID-19 в виде назального спрея, рассказал о том, что побочных эффектов после вакцинации не ощутил: температура была в норме, головной и мышечной боли не было, кашель и насморк отсутствовали.