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Назван срок выхода назальной вакцины от COVID-19

Гендиректор «Вектора» Максютов сообщил в выходе назальной вакцины от COVID-19 в 2022 году
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Фото: Globallookpress.com

Гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал возможные сроки выхода назальной вакцины от COVID-19 — осень 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на выступление Максютова в Российском обществе «Знание».

По его словам, такие сроки можно назвать с учетом необходимости проведения клинических исследований. Формат вакцины в виде назального спрея исследуется на данный момент во многих лабораториях мира, но в большей части на животных, рассказал гендиректор «Вектора».

В августе директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые закончили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы начать клинические испытания препарата.

Ранее один из привившихся вакциной от COVID-19 в виде назального спрея, рассказал о том, что побочных эффектов после вакцинации не ощутил: температура была в норме, головной и мышечной боли не было, кашель и насморк отсутствовали.

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