Посольство России направило ноту в МИД Чехии из-за задержания россиянина

Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что в ходе встречи с чешским послом Витезславом Пивонькой в МИД потребовали предоставить детальную информацию о мотивах действий Праги и инкриминируемых россиянину правонарушениях. По ее словам, российская сторона предупредила посла, что продолжение деструктивной линии Чехии в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Захарова подчеркнула, что взаимодействие двух стран усложняется по инициативе Праги. Она указала, что продолжение подобной политики не останется без реакции России.

Ранее сообщалось, что Москва направила несколько запросов властям Чехии с просьбой прояснить обстоятельства задержания Франчетти. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что чешская сторона будет следовать закону в ситуации с россиянином и не станет поддаваться на политические провокации.

Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России. Позднее стало известно о его возможной экстрадиции на Украину.