Москва направила запросы властям Чехии о задержанном россиянине

Москва направила несколько запросов властям Чехии с просьбой прояснить обстоятельства задержания гражданина России Александра Франчетти. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что официальная Прага еще не уведомляла Москву о задержании россиянина. Он понадеялся, что чешская сторона будет следовать закону в ситуации с Франчетти и не станет поддаваться на политические провокации.

Ранее близкий к чешскому Минюсту источник раскрыл сроки возможной экстрадиции задержанного гражданина России на Украину. По его словам, процесс должен растянуться на длительный срок. Отмечается, что у чешского суда есть специальная процедура, способствующая соблюдению прав и свобод человека, выдачи которого добиваются иностранные власти.

Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.