Российский консул посетила задержанного в Праге гражданина России

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Николая Брякина.

По его словам, посольство продолжает находиться в контакте с Франчетти, его родственниками и законным представителем защиты.

Александра Франчетти задержали в столице Чехии 12 сентября. Сообщается, что основанием для задержания стал международный ордер на арест, выданный Украиной. Франчетти был участником событий Крымской весны, после которых полуостров воссоединился с Россией.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с задержанием. СК считает данный инцидент злоупотреблением международно-правовыми механизмами для привлечения иностранцев к ответственности по политическим мотивам.