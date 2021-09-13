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Российский консул посетила задержанного в Праге гражданина России

Российский консул посетила задержанного в Праге участника «Крымской весны» Франчетти
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Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Николая Брякина.

По его словам, посольство продолжает находиться в контакте с Франчетти, его родственниками и законным представителем защиты.

Александра Франчетти задержали в столице Чехии 12 сентября. Сообщается, что основанием для задержания стал международный ордер на арест, выданный Украиной. Франчетти был участником событий Крымской весны, после которых полуостров воссоединился с Россией.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с задержанием. СК считает данный инцидент злоупотреблением международно-правовыми механизмами для привлечения иностранцев к ответственности по политическим мотивам.

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