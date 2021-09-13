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В Крыму оценили задержание россиянина в Праге по ордеру Украины

Молохов: задержание участника «Крымской платформы» в Чехии — это опасный прецедент
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Александр Франчетти
Александр Франчетти
Фото: Telegram-канал Open Ukraine

Задержание участника «Крымской платформы» Александра Франчетти в чешском аэропорту является опасным прецедентом. Так оценил задержание россиянина в Праге по ордеру Украины глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов, его слова передает РИА Новости.

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — заявил Молохов.

По его словам, если задержанного депортируют в Киев и им займутся
в Службе безопасности Украины (СБУ), то это будет нарушением международного права.

Молохов подчеркнул, что теперь у россиян нет никаких гарантий, что их не похитят во время отдыха в других странах, если они в своих социальных сетях выложили пост в поддержку российского полуострова.

На основании международного ордера на арест гражданина России активиста Александра Франчетти задержали в воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги. Он был одним из участников событий Крымской весны, во время которой полуостров вернулся в состав России.

К задержанному россиянину отправился сотрудник российского консульства. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Александра Франчетти.

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