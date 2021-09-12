Бастрыкин поручил проверить задержание россиянина в Праге по ордеру Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с задержанием россиянина в аэропорту Праги по ордеру, выданному украинской стороной. Согласно поручению, ведомство изучит причины и правовые основания произошедшего, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в СК обратили внимание на недопустимость злоупотребления международными правовыми механизмами для привлечения иностранцев к ответственности по политическим мотивам.

О задержании гражданина России стало известно ранее 12 сентября. Активиста Александра Франчетти задержали по международному ордеру. Мужчина был одним из участников событий Крымской весны, во время которой полуостров вернулся в состав России.

По мнению руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова, Франчетти «грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».