Арестованный в Италии российский топ-менеджер вернулся в Россию

Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов, арестованный в Италии по запросу США, вернулся в Россию. Об этом заявил РИА Новости его адвокат Джандоменико Кайяцца.

По словам юриста, россиянин прибыл в Москву в последнюю субботу июля — 25 числа. Адвокат добавил, что Коршунова как арестованного сопровождала российская полиция.

Коршунова задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдан в США. Американский Минюст заявлял, что топ-менеджера обвиняют в преступном сговоре с целью кражи коммерческих тайн компании General Electric. Эта информация могла быть использована для создания уникального российского авиационного двигателя ПД-14. На американской территории Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.

В российском МИД заявляли, что США в этом деле руководствуются политическими мотивами.

В России же Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.