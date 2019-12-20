Италия решила выдать США арестованного российского топ-менеджера

Итальянский суд решил выдать США арестованного директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), россиянина Александра Коршунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Джана Доменико Кайяцца.

«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение», — сказал он. Других подробностей Кайяцаа не привел.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдан в США. 5 сентября американский Минюст заявил, что топ-менеджера обвиняют в преступном сговоре. Он якобы собирался украсть коммерческие тайны американской компании General Electric. Эта информация могла быть использована для создания уникального российского авиационного двигателя ПД-14. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.

В российском МИД затем заявили, что американская сторона в этом деле руководствуется политическими мотивами.

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