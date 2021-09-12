К задержанному в Праге россиянину отправился сотрудник российского консульства

РИА Новости: к россиянину, задержанному в Праге, уже отправился сотрудник консульства РФ

К россиянину, задержанному в Праге, уже отправился сотрудник российского консульства в Чехии. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.

Он отметил, что полиция Чехии подтвердила, что в пражском аэропорту задержали гражданина России Александра Франчетти. Ему в ближайшее время окажут необходимую консульскую помощь.

«Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», — добавил Брякин.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик рассказал, что мужчину задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Франчетти был одним из участников событий Крымской весны, во время которой полуостров вернулся в состав России. По некоторым данным, «мужчине грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».