В Екатеринбурге мужчина с гранатой забаррикадировался в квартире

Силовики оцепили дом в Екатеринбурге, где с гранатой забаррикадировался мужчина

В Екатеринбурге силовики оцепили дом на Союзной улице. Как сообщает портал «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», мужчина забаррикадировался в одной из квартир со взрывным устройством.

По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и эвакуировали всех жителей близлежащих этажей. Затем спецназ провел операцию — зашел в квартиру и вывел оттуда россиянина.

Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, конфликт, о котором идет речь, носит исключительно бытовой характер.

«Мужчина поссорился со своей женщиной, та ушла, а он предупредил: если она обратится за помощью в полицию, последуют печальные последствия. Но дама все-таки сообщила о произошедшем в органы внутренних дел», — уточнил глава пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых и отметил, что на указанный адрес в срочном порядке прибыли представители отдела полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу, а также спецподразделение Росгвардии.

Личность мужчины уже установлена — это местный житель 1977 года рождения, работающий водителем «Газели».

Ранее сообщалось, что житель микрорайона Мамайка в городе Сочи облил себя бензином, поджег дом и заперся в помещении с гранатой. Местные жители вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.