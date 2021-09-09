Россиянин поджег машину с сидевшей в ней шестилетней девочкой и попал на видео

В Иркутске мужчина поджег автомобиль, где сидел шестилетний ребенок, и скрылся

В Иркутске россиянин поджег машину, в которой сидела шестилетняя девочка, и скрылся. Видео произошедшего опубликовано на сайте регионального управления МВД.

На кадрах видно, как к месту происшествия подъезжает машина Nissan. Из нее выходит человек и обливает воспламеняющейся жидкостью автомобиль Mazda, где находится ребенок. Видеозапись заканчивается тем, что Mazda загорается.

Как сообщили в МВД, девочка успела выбежать из машины.

Следствие выяснило, что помимо поджигателя в автомобиле Nissan находилась его сестра. Оба объявлены в федеральный розыск.

Ранее в Екатеринбурге россиянин поджег машину, которая стояла посередине дороги, и ушел. По словам очевидцев, мужчина был пьян. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил: «Из-за бабы».