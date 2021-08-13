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Россиянин облил сестру бензином во время ссоры и поджег ее

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Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ
В Тарко-Сале на Ямале мужчина поджег 19-летнюю сестру во время ссоры

В Ямало-Ненецком автономном округе в городе Тарко-Сале пьяный россиянин облил бензином сестру и поджег ее. 19-летняя девушка скончалась. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ЧП произошло во дворе жилого дома около пяти утра в апреле 2020 года. Днем россиянин позвонил в полицию и заявил, что нашел сестру в квартире мертвой. Следователи обнаружили на ее теле следы термических ожогов.

Как сообщили в СКР, мужчина долго отрицал свою вину, однако позже признался в содеянном. Уголовное дело уже направлено в прокуратуру.

Ранее в Башкирии 18-летний россиянин после ссоры с девушкой поджег дом, в котором спали ее мать и двое детей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.

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