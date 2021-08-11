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Россиянин поджег жену во время ссоры и скрылся

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В городе Бор Нижегородской области россиянин облил бензином и поджег свою жену во время ссоры, а после — скрылся. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 7 августа. Мужчина облил супругу бензиновой жидкостью для заправки зажигалок.

По данным СКР, 43-летнюю женщину обнаружили родственники и вызвали скорую. Ее госпитализировали с термическими ожогами тела, россиянке удалось выжить.

В ведомстве добавили, что мужчина задержан. Проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный россиянин пнул новорожденную дочь вместо жены. Младенца госпитализировали с травмой головы, мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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