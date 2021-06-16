Россиянин ударил жену кирпичом по голове, облил бензином и поджег

В Черепановском районе Новосибирской области местный житель напал на жену, ударил ее кирпичом по голове, облил бензином и поджег. Об этом сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на соседей пары.

По словам очевидцев, нападение произошло в ночь на 13 июня в поселке Пушной. Сначала россиянин избил жену, затем выволок ее в огород, облил и поджег. Женщину госпитализировали в больницу с ожогом 95 процентов тела.

Точная причина поступка мужчины неизвестна. Предположительно, он применил к жене насилие из-за ревности. 15 июня его задержала полиция. В Следственном комитете подтвердили факт произошедшего.

В мае житель Тульской области попытался переехать жену на автомобиле после того, как она запретила ему садиться за руль пьяным. В результате женщина лишилась ноги. В суде она заявляла, что супруг не виноват в преступлении и объяснила все несчастным случаем, однако его приговорили к семи годам колонии строгого режима.