Россиянин до смерти избил жену, вывез тело в лес и заявил в полицию о ее пропаже

Житель Ревды в Свердловской области Андрей Стариков до смерти избил жену из-за измены. Проснувшись на утро, он понял, что та мертва, поэтому вывез ее тело в лес, а потом заявил в полицию о пропаже супруги. Об этом сообщает портал E1.RU.

Уточняется, что россиянин застал жену с другим мужчиной. Выпив коньяка, он вспомнил ей еще один подобный случай, который произошел два года назад, после чего набросился на супругу с кулаками. Она прикрывала голову руками, плакала и просила остановиться. В ярости мужчина толкнул ее так, что та ударилась затылком о торец двери и затихла.

Утром Стариков обнаружил жену мертвой. Он положил тело супруги в чемодан и вывез в лес. Вернувшись домой, он рассказал родственникам версию ее тайного ухода и сам заявил о ее пропаже в полицию. Он даже участвовал в ее поисках вместе с волонтерами. Старикова заподозрили в преступлении после того, как полицейские поговорили с одним из свидетелей, который стал очевидцем конфликта между супругами той ночью.

На суде мужчина признался, что с тех пор, как его супруга потеряла работу и начала пить, они постоянно ссорились. Кроме того, ситуация усугублялась неверностью супруги, которую он тяжело переживал.

Ранее в Черепановском районе Новосибирской области местный житель напал на жену, ударил ее кирпичом по голове, облил бензином и поджег. Женщину госпитализировали в больницу с ожогом 95 процентов тела.