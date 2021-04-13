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Муж не поверил рассказу жены об изнасиловании его друзьями и избил ее

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Фото: Globallookpress.com

В Индии женщина пожаловалась мужу на изнасилование его друзьями, но тот не поверил ее рассказу и избил супругу. Об этом пишет новостной портал Times Now.

Инцидент произошел в городе Буландшахр в штате Уттар-Прадеш. Двое мужчин угостили жену своего друга напитком, в который подмешали седативы. Когда женщина потеряла сознание, они по очереди изнасиловали ее. Злоумышленники также сняли происходившее на фото и видео.

Когда женщина рассказала мужу о пережитом насилии, он встал на сторону друзей и избил жену. При этом злоумышленники стали шантажировать жертву фото и видео изнасилования, а после все равно опубликовали их в соцсетях. Полиция уже начала расследование в отношение мужа пострадавшей и его друзей.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Бхопал родственники изнасиловали шестилетнюю девочку на глазах у ее трехлетнего брата. Пострадавшая сама рассказала все матери, когда та обратила внимание на ее странное поведение. Выяснилось, что к инциденту причастны родной дедушка и дядя со стороны матери. Они заманили ребенка в дом едой.

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