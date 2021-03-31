Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании

Семилетнего мальчика из штата Нью-Йорк обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает местная радиостанция WWNY.

Инцидент произошел в День благодарения, однако другие детали и имя ребенка не разглашаются.

Нью-Йоркский адвокат Энтони Мартоун подчеркнул, что дело абсурдно, поскольку мальчик не мог по-настоящему осознавать, что он делает. «Стороне обвинения придется доказать, что он действительно физически совершил этот акт, что мне кажется почти невозможным», — заметил юрист.

Ранее сообщалось, что власти Франции решили внести поправки в законодательство, по которым секс с ребенком младше 15 лет будет приравниваться к изнасилованию. По текущему законодательству, изнасилованием считается половой акт по принуждению, независимо от возраста. При этом секс с детьми младше 15 лет является другим правонарушением, предусматривающим более мягкое наказание.