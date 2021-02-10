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Во Франции решили считать секс с ребенком изнасилованием

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Фото: Globallookpress.com

Власти Франции решили внести поправки в законодательство, по которым секс с ребенком младше 15 лет будет приравниваться к изнасилованию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министерство юстиции страны.

По текущему законодательству, изнасилованием считается половой акт по принуждению, независимо от возраста. При этом секс с детьми младше 15 лет является другим правонарушением, предусматривающим более мягкое наказание.

Ожидается, что поправки будут внесены в течение следующих трех месяцев. Они коснутся законопроекта о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, который уже был принят верхней палатой французского парламента. Новый закон будет предусматривать исключение для пар подростков, где одному из партнеров исполнилось 18 лет, если их разница в возрасте не превышает пяти лет.

Французское правительство решило пересмотреть законодательство из-за череды скандалов, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, в том числе, инцесты. Жертвы, включая представителей французской элиты, поделились своими историями в социальных сетях, используя хештег #MeTooInceste.

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