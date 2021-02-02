Агента ФБР убили при обыске по делу о детской порнографии

По меньшей мере одного агента ФБР убили при попытке провести обыск во Флориде по делу о детской порнографии. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Инцидент произошел в городе Санрайз. Мужчина, подозреваемый в хранении детской порнографии, забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по правоохранителям. В результате перестрелки один или даже два агента ФБР погибли, еще несколько были ранены.

Сам стрелок, предположительно, покончил с собой спустя несколько часов в осаде.

В июле 2020 стало известно, что американца-педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы, освободили условно-досрочно всего после восьми лет отбывания наказания. Питер Мэллори был арестован и обвинен в хранении непристойных снимков детей, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. Однако апелляционный суд постановил, что педофил уже отсидел достаточный срок, и через три недели мужчину отпустили.