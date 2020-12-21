На Филиппинах запретят заниматься сексом с 12-летними

Власти Филиппин рассмотрят законопроект по повышению возраста сексуального согласия до 16 лет: по существующему законодательству, сексом по согласию позволяется заниматься с 12-летними детьми. Об этом сообщает The Daily Mail.

Филиппинский конгресс в ближайшее время будет обсуждать это предложение. Эксперты ЮНИСЕФ называют возможность его принятия «победой для всех филиппинских детей».

Отмечается, что в стране крайне часты случаи сексуального насилия, в том числе в интернете, и каждый день фиксируется более 500 подростковых беременностей и родов. Возраст согласия на уровне 12 лет, один из самых низких в мире, закреплен в законодательстве страны с 1930 года, при этом разводы и аборты на Филиппинах — вне закона.

В апреле текущего года после громкого скандала с участием вице-президента нефтяной компании и его малолетней любовницы о повышении возраста сексуального согласия заговорили в Китае. Сейчас он в КНР составляет 14 лет.