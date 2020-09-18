Глава МИД Дании извинился за секс с 15-летней

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод публично извинился за секс с 15-летней девушкой, активисткой его партии. Об этом пишет Berlingske.

«Я был пьян и глуп. Я понимаю, что попросить прощения недостаточно. Я бы хотел все изменить, но не могу — зато могу научиться на своих ошибках», — рассказал министр.

Инцидент произошел в 2008 году во время пасхальных курсов. Тогда 34-летний Кофод был одним из высокопоставленных членов партии «Социал-демократическая молодежь Дании» (DSU), куда входила и 15-летняя девушка. После того как мужчина прочитал лекцию, он пригласил девушку в свою комнату, где и занялся с ней сексом.

По словам Кофода, он не знал, сколько ей лет. О произошедшем стало известно практически сразу же: тогда политик извинился и ушел в отставку. Тем не менее позже он вернулся в политику, а в 2019-м занял пост министра иностранных дел Дании.

Возраст согласия в Дании — 15 лет, поэтому фактически Кофод не нарушал закон. Несмотря на это, его поступок широко критикуют пользователи соцсетей и западные СМИ.

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