МИД Дании вызвал посла России после обвинений в нарушении Су-27 границы

МИД Дании вызвал посла России Владимира Барбина после обвинений в нарушении российским Су-27 границы этой страны над Балтийским морем. Об этом сообщается на сайте министерства.

Датская сторона подчеркнула, что считает произошедшее нарушением границ. Глава министерства Йеппе Кофод отметил важность соблюдения основных принципов международного законодательства всеми странами, в том числе и Россией. Он добавил, что подобные инциденты не должны повторяться.

28 августа российский Су-27 перехватил бомбардировщик США над Балтийским морем. После разворота американского самолета от госграницы российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Министерство обороны в ответ на обвинения НАТО в нарушении границы Дании заявило, что Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота не нарушал границы других государств. Это подтверждается средствами объективного контроля. Весь полет проходил над нейтральными водами балтийского моря для опознавания летательного объекта и недопущения нарушения границы России.