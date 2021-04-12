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Родственники изнасиловали шестилетнюю девочку на глазах у трехлетнего брата

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Фото: Rajanish Kakade / AP

Двое родственников изнасиловали шестилетнюю девочку в индийском городе Бхопал (штат Мадхья-Прадеш) на глазах у ее трехлетнего брата. Об этом пишет портал Times Now.

Как сообщается, пострадавшая сама рассказала все матери, когда та обратила внимание на странное поведение дочери. Как оказалось, девочка скрывала произошедшее около недели, так как родственники ее запугали.

Выяснилось, что дядя со стороны матери привел детей в дом к родственникам, чтобы якобы дать им самосы — традиционной еды. Там уже находился и их родной дедушка. Мужчины заперлись в одной из комнат и на глазах у маленького брата по очереди насиловали его шестилетнюю сестру. Затем они дали девочке 20 рупий (примерно 20 рублей), чтобы она никому не рассказала о произошедшем. После детям действительно купили самосы и отвели их домой.

Мать пострадавшей заявила в полицию. В настоящее время 48-летний дедушка девочки и 20-летний родственник задержаны и находятся под стражей.

Осенью 2020 года сообщалось, что в индийском городе Шахджаханпур отец и сын задушили и обезглавили 16-летнюю девушку, забеременевшую после изнасилования.

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