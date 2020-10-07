Забеременевшую после изнасилования девушку задушили и обезглавили родственники

В индийском городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, отец вместе с сыном задушил и обезглавил 16-летнюю дочь, забеременевшую после изнасилования. Тело девушки было обнаружено 6 октября, пишет The Times of India.

В ходе расследования выяснилось, что погибшую никто не видел с 23 сентября, однако близкие не сообщали о ее исчезновении. При беседе с полицейскими в семье заявили, что девушка живет с родственницей. Позже отец сознался в совершении преступления. Он отметил, что погибшая навлекла позор на семью и в данном случае идет речь об «убийстве чести».

По данным местной полиции, слухи о забеременевшей незамужней девушке быстро разнеслись по деревне, где жила семья погибшей. Родственники подростка этого стыдились. «Отец признался, что убил дочь из-за беременности. [В последнее время] Люди начали публично оскорблять его. Брат погибшей тоже принимал участие в расправе», — рассказали в ведомстве.

Погибшая относилась к касте далитов (неприкасаемых) и никогда не ходила в школу. О предполагаемом изнасиловании девушка ничего не рассказывала. Вопросы возникли после того, как стал заметен растущий живот. Имя отца ребенка девушка так и не назвала. Сотрудники полиции ведут расследование и пытаются выяснить, кто вступил в связь с подростком. Старший брат убитой находится в бегах.

Изнасилования — частый вид преступлений, встречающийся в Индии. В отчете Национального бюро учета преступлений страны сообщается, что в государстве нет штата, в котором женщины и девочки могут быть в безопасности. В ведомстве подчеркнули, что в 2019 зафиксирован резкий всплеск преступлений, совершенных в отношении женщин. В среднем в прошлом году ежедневно регистрировалось по 88 случаев изнасилований.