Десятилетнюю девочку в Индии закопали заживо после изнасилования

В индийском штате Раджастан десятилетнюю девочку закопали заживо после изнасилования и избиения камнями. Об этом сообщает The Times of India.

По словам пострадавшей, она ушла из дома около 21:30, чтобы купить шоколад в соседнем магазине. По дороге на нее напали несколько молодых людей. Они заманили ребенка в заброшенный дом и изнасиловали. Девочку били камнями по голове, а потом пытались закопать, пока она была без сознания.

Пострадавшую обнаружили около 22:30 без сознания, из ее головы шла кровь. Полиция сообщает, что одного из нападавших, 21-летнего безработного, уже арестовали. В настоящий момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

В июне 2018-го Индия была названа самой опасной страной для женщин из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. Страна показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



