Мир
 
Последние новости
Задержанную на Украине россиянку арестовали на два месяца
Библия попала в список «сексистских, расистских и очень скучных» книг
Белорусская хинкальная запретила приносить сметану для хинкали
Россияне стали лучше жить
Инвалида лишили возможности примерить одежду в британском магазине
Москва приготовилась сесть на колеса  
Великобритания назвала российское оружие «Судного дня»
В Армении опровергли слухи об отставке временного премьера
Арест Эрика Давидыча признали незаконным
Найден способ обойти вето России в Совбезе ООН
Новости партнеров

Индийский гуру поборолся со злыми духами, изнасиловал девочку и попал в тюрьму

Перейти в «Мою Ленту»

Самопровозглашенный индийский гуру с миллионами последователей был признан виновным в изнасиловании девочки-подростка под предлогом избавления от злых духов. Об этом рассказал адвокат пострадавшей, сообщает в среду, 25 апреля, Geo TV.

CNN передает, что 77-летнего Асарама Бапу приговорили к пожизненному заключению. Представитель Бапу заявил, что защита намерена оспорить вердикт в Верховном суде Индии.

Асарам был признан виновным в сексуальном насилии 16-летней девочки из семьи его адептов во время религиозной церемонии, призванной изгнать из нее злых духов. Это произошло в августе 2013-го. Девочку привезли к гуру родители, однако они не присутствовали на самом ритуале. Бапу все обвинения отвергал, утверждая, что является импотентом, однако медицинское обследование показало, что он может иметь детей.

Приговор выносили на закрытом заседании в центральной тюрьме Джодхпура в западном штате Раджастхан в условиях повышенной безопасности: арест мужчины в 2013 году вызвал массовые столкновения его сторонников с полицией. В городе до 30 апреля действуют специальные ограничения, в частности, запрещено собираться группами более четырех человек. В целом полиция была приведена в готовность в трех штатах, где находятся больше всего последователей гуру, в том числе в Гуджарате и Харьяне.

Асарам Бапу — один из самых известных гуру Индии, бывший продавец чая, начавший свою карьеру в сфере индуизма в 1972 году. Два года назад он владел сетью из более чем 400 ашрамов (общин), его организация действовала в 12 странах мира и насчитывала более 20 миллионов последователей.

Как отмечает Geo TV, поддержка гуру после дела с растлением 16-летней снизилась. Против Бапу также были выдвинуты обвинения в других изнасилованиях и в причастности к убийствам двух его учеников.

В августе 2017-го другой индийский гуру Гурмит Рам Рахим Сингх получил 10 лет тюрьмы за изнасилование своих последовательниц. После того, как он был признан виновным, в штатах Харьяна и Пенджаб вспыхнули массовые беспорядки, завершившиеся гибелью 38 человек, более 200 пострадали.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Indian court convicts guru Asaram Bapu of raping teenager
Indian guru Asaram Bapu found guilty of raping 16-year-old girl
Динозаврик Барни из детской передачи стал гуру тантрического секса
Индийского гуру-насильника приговорили к 10 годам тюрьмы
«Впавшего в медитацию» индийского гуру оставят в морозильнике вместо захоронения
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Папка с усами

Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
16:23Сегодня

Найден способ обойти вето России в Совбезе ООН

16:08Сегодня

Госучреждения в Германии обяжут вывешивать на входе кресты

14:17Сегодня

Суд вынес приговор расчленившему журналистку изобретателю

Мир00:0318 апреля

Весь в папочку

Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
14:29Сегодня

Мексиканцы вняли кандидату в президенты и отрубили вору руки

14:01Сегодня

За российскими наемниками проследили после возвращения из Сирии

19:5124 апреля

Госпитализированному с сепсисом Бушу-старшему стало лучше

Мир00:0223 апреля

Игры патриотов

Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
11:08Сегодня

Сирия похвасталась работающими С-300

12:19Сегодня

Ковбой обезвредил вооруженного грабителя голыми руками и попал на видео

10:06Сегодня

Неполиткорректный десерт для Ким Чен Ына возмутил японцев

Россия
Укажут место
Каким будет новое правительство России
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Адвокат Навальных назвал Россию «государством курильщика»
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Путин призвал защитить правду о героях войны
Разработчика «Новичка» сбила машина
«Это контрольный выстрел в голову»
Смертельно больных россиян решили лишить жизни. Что они об этом думают
Все материалы
Мир
Папка с усами
Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
Госучреждения в Германии обяжут вывешивать на входе кресты
Индийский гуру поборолся со злыми духами, изнасиловал девочку и попал в тюрьму
Суд вынес приговор расчленившему журналистку изобретателю
Мексиканцы вняли кандидату в президенты и отрубили вору руки
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Игры патриотов
Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
Все материалы
Бывший СССР
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
В Армении опровергли слухи об отставке временного премьера
Не договорились
В Армении назревает революция. Полиция идет в наступление
Задержанную на Украине россиянку арестовали на два месяца
В Туркмении запретили облегающие платья
На Украине начеканили монеты с «коварно оккупированным» Крымом
Армянский министр подал в отставку и присоединился к протестующим
Все материалы
Экономика
Халявы не будет
Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?
Андрей Романенко«Страх — основное, что мешает начать крупное дело»
Основатель компании «Эвотор» о важных составляющих бизнеса
Семья министра Ткачева нацелилась на многомиллиардный бизнес
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника
Дефицит Пенсионного фонда удвоится
Все материалы
Силовые структуры
Вор в законе Мераб Асанидзе (Чикора)Воры без границ
В Европе устроили облаву на грузинских авторитетов. Взяли всех
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сбежавших с места ДТП водителей разрешили признавать пьяными
В Челябинске мигрант-нелегал разделал хаски на шашлык и пошел под суд
«Хамовнический маньяк» получил пожизненное за убийства родителей и друга
Тамбовский медвежатник рассыпал украденные миллионы и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Минобороны показало попавшую в Россию боеголовку «Томагавка»
Великобритания назвала российское оружие «Судного дня»
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Все материалы
Спорт
Его проблемы
36-летний Аршавин зажигает в Казахстане. В России всем наплевать
Аргентинцы поманили Буффона миллионами
Фанаты «Ромы» угодили под арест за попытку убить болельщика ремнем
Выступавший за российскую команду велосипедист признался в употреблении допинга
В «египетском короле» разглядели лучшего футболиста мира
ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста
«Ливерпуль» отправил пять мячей в ворота «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Изабель Юппер«Нам было интересно показать освобождение женской природы»
Изабель Юппер и Серж Бозон о самой причудливой комедии весны «Миссис Хайд»
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
Начальники тоже плачут
До чего доводит опасная этика власти
Анна Нетребко выложила фото в купальнике
Тарантино раскрыл секреты грядущего фильма
Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром
Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Автором оснований для блокировок Роскомнадзора оказался сотрудник под арестом
Названа самая популярная порноактриса на Pornhub
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков» и разозлила телезрителей
В испанской деревне обнаружили бабушку-двойника Трампа
Все материалы
Ценности
Время наглых
Секс-символы эпохи вареных джинсов, молодых богачей и всемогущего телевизора
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Пастухи и клоуны
Эту скучную игру обожают миллионеры и жлобы. Дело в одежде и плохом вкусе
Дизайнер воспользовался услугами проституток
Инвалида лишили возможности примерить одежду в британском магазине
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Найдены толстые копии Меган Маркл с женихом
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Трансгендер потратила состояние на внешность куклы и ушла в доминатрикс
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
Показаны внутренности «жирового монстра» из лондонской канализации
Китаец проиграл миллионы в лотерею и сжег киоск с билетами
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Получивший заплеванную пиццу турок похудел на шесть килограммов
Все материалы
«Майбах», который не боится съехать с асфальта
Золото, чайник и 24-дюймовые колеса: все, что надо знать о внедорожном «Майбахе»
УАЗ против Jeep
Два внедорожника разных школ против русского бездорожья
Сын маминой подруги
Тест нового Mercedes-Benz A-класса: ориентира для старших моделей и конкурентов
Что можно водить без прав?
Автомобили, которыми можно управлять без водительского удостоверения
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелик»
Hyundai показала первую модель в новом дизайн-стиле
Для «темной стороны» Rolls-Royce изготовили карбоновый «Дух экстаза»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы