Индийский гуру поборолся со злыми духами, изнасиловал девочку и попал в тюрьму

Самопровозглашенный индийский гуру с миллионами последователей был признан виновным в изнасиловании девочки-подростка под предлогом избавления от злых духов. Об этом рассказал адвокат пострадавшей, сообщает в среду, 25 апреля, Geo TV.

CNN передает, что 77-летнего Асарама Бапу приговорили к пожизненному заключению. Представитель Бапу заявил, что защита намерена оспорить вердикт в Верховном суде Индии.

Асарам был признан виновным в сексуальном насилии 16-летней девочки из семьи его адептов во время религиозной церемонии, призванной изгнать из нее злых духов. Это произошло в августе 2013-го. Девочку привезли к гуру родители, однако они не присутствовали на самом ритуале. Бапу все обвинения отвергал, утверждая, что является импотентом, однако медицинское обследование показало, что он может иметь детей.

Приговор выносили на закрытом заседании в центральной тюрьме Джодхпура в западном штате Раджастхан в условиях повышенной безопасности: арест мужчины в 2013 году вызвал массовые столкновения его сторонников с полицией. В городе до 30 апреля действуют специальные ограничения, в частности, запрещено собираться группами более четырех человек. В целом полиция была приведена в готовность в трех штатах, где находятся больше всего последователей гуру, в том числе в Гуджарате и Харьяне.

Материалы по теме Бесстрашные трупоеды В Индии до сих пор практикуется ритуальный каннибализм

Асарам Бапу — один из самых известных гуру Индии, бывший продавец чая, начавший свою карьеру в сфере индуизма в 1972 году. Два года назад он владел сетью из более чем 400 ашрамов (общин), его организация действовала в 12 странах мира и насчитывала более 20 миллионов последователей.

Как отмечает Geo TV, поддержка гуру после дела с растлением 16-летней снизилась. Против Бапу также были выдвинуты обвинения в других изнасилованиях и в причастности к убийствам двух его учеников.

В августе 2017-го другой индийский гуру Гурмит Рам Рахим Сингх получил 10 лет тюрьмы за изнасилование своих последовательниц. После того, как он был признан виновным, в штатах Харьяна и Пенджаб вспыхнули массовые беспорядки, завершившиеся гибелью 38 человек, более 200 пострадали.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!