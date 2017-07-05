«Впавшего в медитацию» индийского гуру оставят в морозильнике вместо захоронения

В Индии разрешили оставить без погребения тело гуру Ашутоша Махараджа (Ashutosh Maharaj), замороженное последователями в ожидании его возвращения к жизни из медитации. Об этом пишет в среду, 5 июля, The Express Tribune.

Верховный суд штатов Пенджаб и Харьяна отклонил иск Дилипа Кумара Джха (Dilip Kumar Jha), который заявляет, что является сыном гуру. Он хочет кремировать отца по индуистским обычаям. В этом его в 2014 году поддержал суд первой инстанции после того, как доктора подтвердили клиническую смерть Махараджа.

Как отмечает The Indian Express, суд также отклонил требование Дилипа о проведении ДНК-теста для подтверждения родства. Для этого мужчине нужно будет при желании подать гражданский иск.

По данным газеты, Верховный суд штатов также постановил, что тело гуру периодически должны осматривать врачи из больницы Лудхианы — крупнейшего города Пенджаба. При этом члены основанного Махараджем движения «Миссия пробуждения божественного света» (Divya Jyoti Jagriti Sansthan) должны внести на депозит пять миллионов рупий (более 77,2 тысячи долларов), которые будут покрывать расходы медиков.

Материалы по теме Золото Падманабхасвами В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии

The Express Tribune пишет, что гуру, по всей видимости, умер от сердечного приступа в январе 2014 года. При этом его последователи настаивают, что мужчина находится в состоянии глубокой медитации. Они поместили тело духовного учителя в морозильный шкаф и хранят под серьезной охраной на территории общины в Пенджабе.

Предполагаемый сын Махараджа считает, что в этом деле необходимо уголовное расследование, поскольку члены движения могут специально держать у себя останки для сохранения контроля над его активами. Дилип также заявляет, что настоящее имя гуру — Макеш Кумар Джха (Mahesh Kumar Jha), он уроженец деревни в штате Бихар.

«Миссия пробуждения божественного света» была основана в 1983 году в городе Джаландхар. Ее последователями являются миллионы человек по всему миру, а стоимость принадлежащей организации в разных странах недвижимости оценивается в 120 миллионов долларов.