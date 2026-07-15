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19:33, 15 июля 2026Мир

В ЕС перенесли согласование 21-го пакета санкций против России из-за разногласий

Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / picture alliance via Getty Images

Послы стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать 21-й пакет санкционных ограничений против России. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

«Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе», — заявил он.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что провал попыток Евросоюза согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России. Министр заявил, что главным препятствием для согласования нового пакета санкций остаются разногласия вокруг ужесточения ограничений на перевозку сжиженного природного газа.

Будрис отметил, что в мире насчитывается не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, причем значительная их часть принадлежит европейским компаниям. По его словам, именно разногласия по этому вопросу остаются главным препятствием для утверждения нового пакета санкций.

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