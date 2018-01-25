Динозаврик Барни из детской передачи стал гуру тантрического секса

Актер Дэвид Джойнер (David Joyner), который исполнял роль динозаврика Барни в детской передаче «Барни и Друзья», стал тантрическим целителем. Об этом сообщает издание Vice.

Сеансы, которые проводит актер, продолжаются от трех до четырех часов и обходятся его клиенткам в 350 долларов (около 20 тысяч рублей). Они включают в себя ритуальную ванну, балансировку чакр и освобождение заблокированной энергии при помощи массажа или секса.

Джойнер утверждает, что его компания обслуживает 30 женщин. Каждую неделю он проводит от двух до четырех персональных сеансов.

Актер считает, что роль динозаврика Барни была напрямую связана с тантрой. «Энергия, которую я нес, когда находился в его костюме, базируется на основании тантры, которая есть любовь, — говорит он. — Все происходит, вырастает и развивается из любви».

Телепередача «Барни и друзья» выходит с 1992 года. Его главный герой, фиолетовый тираннозавр Барни, рассказывает истории, поет и развлекает детей. Дэвид Джойнер управлял ростовой куклой Барни с первой серии и до 2001 года.

Тантра — индийские эзотерические традиции, последователи которых считают секс одним из методов достижения просветления.

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