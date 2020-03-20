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Участников резонансного группового изнасилования в Индии казнили спустя семь лет

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Фото: Biswarup Ganguly / Wikimedia

Участников резонансного группового изнасилования в Индии, в результате которого погибла 23-летняя девушка, казнили путем повешения. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о четверых преступниках, в отношении которых было вынесено соответствующее постановление. Мать скончавшейся жертвы Джиоти Сингх Пандей (Jyoti Singh Pandey) была довольна решением суда. «Наконец эти звери были повешены», — заявила она.

Казнь прошла в тюрьме Тихар в Нью-Дели. После этого собравшаяся у здания толпа ликовала: ее участники радовались тому, что справедливость наконец восторжествовала, передает AP.

Суд приговорил к смертной казни через повешение четверых насильников в сентябре 2013 года. Судья заявил, что этот случай — «редчайший из преступлений редкой категории», и поэтому они заслуживают такого приговора.

Всего в изнасиловании принимали участие шестеро мужчин. Один из них, бывший на момент преступления несовершеннолетним, в августе 2013 года был приговорен к максимальному наказанию для лиц этой возрастной категории — трем годам заключения. В марте еще один соучастник преступления был найден повешенным в тюрьме.

Резонансное преступление произошло в декабре 2012 года в Дели. Молодую девушку, которая со своим другом ехала домой, жестоко изнасиловали прямо в автобусе, после чего выбросили на обочину. Она скончалась от полученных травм спустя несколько недель. Преступление из-за своей жестокости привело к массовым протестам и беспорядкам в Индии. В результате правительство вынуждено было ужесточить наказание за изнасилования: теперь за такие преступления суд может приговорить к смертной казни.

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