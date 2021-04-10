Бывшего гитариста Sabaton посадили за изнасилование восьмилетней девочки

Бывший гитарист группы Sabaton осужден за изнасилование восьмилетнего ребенка и хранение детской порнографии. Об этом пишет Metal Sucks.

Согласно судебным документам, восьмилетняя девочка, чье имя не разглашается, осталась на ночь 14 февраля 2020 года у дочери шведского музыканта Рикарда Сундена (Rikard Sundén) в их доме. Дети спали в одной комнате. Как вспоминает ребенок, Сунден трогал ее интимные части под одеялом, пока она притворялась спящей.

Сильно испугавшись, девочка поначалу скрывала произошедшее, однако позже рассказала своей школьной подруге. Спустя время, 17 марта 2020 года, ребенок дал показания местной полиции. Мать девочки заявила, что дочь сильно изменилась — она стала беспокойной и замкнутой, появились проблемы со сном и тревожное расстройство.

Сунден отрицал все обвинения, объясняя, что он просто проверял, заснул ли ребенок. Во время обыска, правоохранительные органы изъяли у музыканта два компьютера и мобильный телефон — на устройствах были обнаружены шесть порнографических фильмов с участием несовершеннолетних детей.

Музыканта приговорили к девяти месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму 53,4 тысячи шведских крон (около 480 тысяч рублей).

В марте основатель группы Alabama Shakes был арестован за насилие над несовершеннолетним. Музыканта обвинили в умышленной пытке и жестоком избиении ребенка младше 18 лет.