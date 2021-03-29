Основатель группы Alabama Shakes арестован за пытку ребенка

Один из основателей и бывший барабанщик рок-группы Alabama Shakes Стив Джонсон арестован за насилие над несовершеннолетним. Об этом сообщает Associated Press.

Музыканта обвинили в умышленной пытке и жестоком избиении ребенка младше 18 лет. Он пробудет под арестом в тюрьме округа Лаймстоун до суда, который назначен на 7 апреля.

В 2019-м Джонсон был задержан за нарушение предписаний запретительного приказа, выданного музыканту в отношении его бывшей жены. Та заявила, что барабанщик преследовал, домогался, душил ее и угрожал ей. В 2020-м он признал себя виновным в преступлении и был приговорен к году условного заключения.

Коллектив Alabama Shakes был основан в 2009 году. Группа наиболее известна по композиции 2012 года Hold On, за которую была номинирована на три премии «Грэмми». В дискографии Alabama Shakes два студийных альбома. Рок-группа распалась в 2017-м.