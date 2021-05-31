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Убившего жену на глазах воспитанников детского сада россиянина приговорили

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В Воскресенске суд приговорил Владимира Воробьева, убившего супругу на глазах у воспитанников детского сада, к 11 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

Установлено, что днем 31 августа 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения пришел на работу к своей супруге в детский сад. Из ревности он нанес воспитательнице восемнадцать ударов ножом в шею, грудь и руки. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что домашнее насилие сопровождало все 30 лет совместной жизни супругов. 26 июля прошлого года Воробьев вновь избил жену и их 20-летнюю дочь. Обращаться в полицию пострадавшие не стали. Вместо этого в конце августа супруга подала на развод и уехала с дочерью к родственникам. Бракоразводный процесс должен был начаться 7 сентября.

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