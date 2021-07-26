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Пьяный россиянин пнул новорожденную дочь вместо жены

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина во время ссоры хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, около пяти утра в понедельник, 26 июля, мать ребенка позвонила в дежурную часть полиции и рассказала о случившемся.

Новорожденную девочку, которой меньше месяца, госпитализировали с травмой головы, она находится в состоянии средней степени тяжести. Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания.

Следователи уже возбудили уголовное дело.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина работает сборщиком в компании, которая занимается грузоперевозками. Его жена закончила университет во Франции, сейчас она работает репетитором английского и французского языков.

Ранее в Красноярском крае пьяный россиянин сначала столкнул жену с балкона четвертого этажа, а через два месяца избил. Он ударил ее по лицу, из-за чего она упала, после этого стал бить ее ногами. Пострадавшую госпитализировали.

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