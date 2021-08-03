Россиянин поджег дом с детьми после ссоры с девушкой

В Башкирии 18-летний россиянин после ссоры с девушкой поджег дом, в котором спали ее мать с двумя детьми. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2020 года. Девушка объявила о разрыве отношений и молодой человек решил ей отомстить.

«Подсудимый проник во двор и, убедившись, что мать девушки вместе с 12-летним сыном и 7-летним внуком спят, поджег пристрой дома и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Семье удалось спастись благодаря матери, которая проснулась и потушила возгорание.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. Суд назначил россиянину наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Санкт-Петербурга влюбился в россиянку, вычислил, где она живет, и решил сделать ей сюрприз. Получив отказ, мужчина пошел на автозаправку, налил бензина в бутылку, вернулся, облил дверь квартиры и поджег ее.