Россиянин выследил девушку, пришел ночью и поджег ее квартиру

Россиянин выследил девушку, пришел к ней ночью и поджег ее жилище. Об этом сообщает «Фонтанка».

33-летний Сергей Антипов влюбился в жительницу Санкт-Петербурга, вычислил, где она живет и решил сделать ей сюрприз. Получив отказ, мужчина пошел на автозаправку, налил бензина в бутылку, вернулся, облил дверь квартиры местной жительницы в доме на Камышовой улице и поджег ее.

Потерпевшая позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Сотрудники правоохранительных органов задержали Антипова. Он заявил, что совершил поджог из ревности. Возбуждено уголовное дело о порче имущества. Уточняется, что молодой человек ранее был судим за кражу, сбыт наркотиков и избиение человека.

Ранее стало известно, что 31-летний житель Екатеринбурга пришел в Институт физики металлов имени Михеева, где главным энергетиком работал его 57-летний отец, облил его горючей жидкостью и поджег.